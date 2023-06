Lavori sull'A2 "diramazione Napoli", a Salerno: restringimento di carreggiata, il piano dell'Anas

Sono state adottate tutte le misure utili a ridurre al massimo la durata del cantiere lungo la A2 'Diramazione Napoli', a Salerno per il completamento dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, in sede di Comitato Operativo di Viabilità presso la Prefettura di Salerno. L'Anas annuncia, dunque, che lungo il tratto autostradale, a partire da questa sera, i lavori si svolgeranno in orario continuato diurno e notturno, al fine di completare le opere e rimuovere il cantiere prima del periodo dell'esodo estivo. Nel dettaglio, a partire dalle ore 22 di oggi e fino al 15 luglio, sarà in vigore il restringimento di carreggiata, dal km 2,100 al km 0,800, in direzione sud.

I dettagli

Il traffico leggero e pesante diretto a Salerno potrà usufruire dell'uscita 'Svincolo Angri sud - SS268', con prosecuzione lungo la SS268 ed immissione su A30 in direzione Salerno. Il traffico leggero e pesante diretto a Napoli, potrà usufruire dell'uscita consigliata 'A2 Raccordo SA-AV' con prosecuzione lungo la A30.

Il cantiere

Il cantiere sarà gestito in funzione delle esigenze derivanti dalla esecuzione dei lavori, con limite massimo di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso.