Lavori sull'A2 del Mediterraneo: disagi allo svincolo di Montecorvino Pugliano/Pontecagnano

In programma, i lavori di pavimentazione di Anas lungo la A2 'Autostrada del Mediterraneo': le attività riguarderanno il rifacimento della pavimentazione con stesa di tappeto drenante, in entrambe le direzioni, in prossimità dello svincolo di Montecorvino Pugliano/Pontecagnano. Nel dettaglio, a partire da domani e fino a venerdì 23 febbraio, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, sarà in vigore la chiusura della rampa di uscita e in ingresso, in direzione sud, al km 22,200.

Il piano

Da mercoledì 21 febbraio e fino al 24 febbraio 2024, dalle ore 22 alle ore 6, sarà in vigore la chiusura della rampa di uscita e in ingresso, in direzione nord, dello svincolo di Montecorvino Pugliano/Pontecagnano in prossimità del km 24,100. Il traffico veicolare, durante la chiusura, in direzione sud sarà deviato all'uscita dello svincolo di Battipaglia, proseguimento sull'asta di svincolo all'uscita Bellizzi, proseguimento alla rotatoria 1° uscita direzione Bellizzi S.S. 18 - Via Belvedere, SS 18 fino a Montecorvino Pugliano - Pontecagnano sud. I veicoli in uscita e in ingresso in autostrada in direzione nord, potranno usufruire dell'uscita allo svincolo di Battipaglia; proseguimento sull'asta di svincolo uscita Bellizzi; continuando fino alla rotatoria 1° uscita direzione Bellizzi S.S. 18 - Via Belvedere e proseguimento per la SS 18 fino a Montecorvino Pugliano/Pontecagnano sud.