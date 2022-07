Chiuso il tratto dell'A3 Salerno-Cava: code e disagi, la Filt Cgil scrive al prefetto

Disagi e code lungo il tratto autostradale “A3 Salerno-Cava dei Tirreni”. A puntare i riflettori sulla problematica è il segretario della Filt-Cgil Salerno, Gerardo Arpino: "Necessario il provvedimento adottato dal Prefetto di Salerno, concernente il divieto di transito nel tratto autostradale A3 Salerno-Cava dei Tirreni in entrambe le carreggiate, al fine di consentire il completamento dei lavori di scavo della galleria nord dell’opera Salerno Porta Ovest - scrive il sindacalista - Ciò che invece preoccupa la Filt Cgil è l’inevitabile aumento dei tempi di percorrenza e la forte diminuzione dei tempi delle soste previste dalla normativa vigente".

Il disagio

Importanti difficoltà, dunque, denuncia Arpino, sia per il personale di guida che per l'utenza, dovuta al cospicuo ritardo che la deviazione arreca. Dunque, la Filt Cgil chiede al Prefetto di poter convocare un incontro, "per condividere con tutti gli attori in indirizzo, eventuali alternative che garantirebbero maggiore sicurezza ed efficienza".