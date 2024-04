Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sulla A30 Caserta-Salerno, nelle tre notti di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 aprile, dalle 22 alle 6, sarà chiusa la stazione di Sarno, in uscita per chi proviene da Caserta. Si consiglia, dunque, di uscire a Palma Campania.