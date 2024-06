Ancora disagi sull'A30 Caserta-Roma: chiusure notturne per la stazione di Sarno

Ancora disagi sull'A30 Caserta-Salerno: per consentire i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Salerno la stazione di Sarno, dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 di giovedì 6 giugno. In alternativa si consiglia di uscire a Nocera Pagani, al km 40+000;

Nelle due notti di giovedì 6 e venerdì 7 giugno, con orario 22-6, sarà chiusa in entrata verso Caserta. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Palma Campania.