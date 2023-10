Discariche a cielo aperto in contrada Boscariello a Eboli. È il risultato dei controlli a tappeto sul territorio effettuati da Sarim e polizia locale. L'area, dopo i rilievi del caso, è stata bonificata. Le verifiche si sono estese al centro cittadino ed alle zone di via Paesano, via De Nicola e via Cesareo.

L'intervento

“Ora che finalmente è stato riconosciuto come reato l’abbandono di rifiuti – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Nadia La Brocca – abbiamo uno strumento in più contro gli incivili e di certo non abbasseremo la guardia. Le verifiche non si sono mai fermate, ma saranno ancora più intense per far sì che la legge venga rispettata e i cittadini ligi alle regole possano vivere in un ambiente sano e pulito”.