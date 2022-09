Abbandona rifiuti in un terreno: sanzionato a Montesano

Forestali in azione in località Cessuta a Tardiano di Montesano: un uomo aveva abbandonato rifiuti di ogni genere in un terreno, senza ritegno. Il cittadino è stato sanzionato.

Il provvedimento

Inoltre il sindaco Giuseppe Rinaldi ha disposto che dovrà ripulire a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi entro 60 giorni. I controlli continuano.