Verde pubblico, Cammarota: "Abbattere gli alberi pericolanti"

Intervenire sulla gestione del verde pubblico. È quanto chiede in una nota il presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno, Antonio Cammarota. “Ormai da anni c’è l’assoluta incapacità di gestire il verde pubblico con alberi che cadono su auto e che rischiano di ammazzare la gente" afferma Cammarota.

"Abbattere tutti gli alberi pericolanti"

"Non provvedere - aggiunge Cammarota - significa rischiare l’incolumità personale e anche la responsabilità penale. Al netto di facili atteggiamenti ecologistici di maniera, il bene primario è l’incolumità della vita umana – continua Cammarota – per cui se non si sa gestire il verde pubblico non si può pretendere di mantenerlo pericolante. Si abbattano tutti e tutti gli alberi pericolanti – conclude Cammarota – di qualunque valore, natura e prestigio essi siano per evitare che l’incapacità della gestione diventi un delitto”.