Lavori a Cava: verso la conclusione l'abbattimento delle barriere architettoniche in centro

Si avviano alla conclusione, i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree del centro di Cava: l'intervento ha interessato i marciapiedi di Corso Umberto I, anche con tracciati sensoriali per ipo e non vedenti, per un impegno di spesa di 170mila euro.

Il commento

"Stiamo operando fin dal primo giorno di amministrazione per rendere sempre più a misura di disabile la nostra città - ha detto il vicesindaco Nunzio Senatore con delega alla manutenzione e lavori pubblici - Oltre a questi interventi, ogni opera pubblica è pensata e realizzata senza barriere e con il coinvolgimento istituzionale della cooperante e dell'Osservatorio Cittadino sulla condizione delle Persone con disabilità.