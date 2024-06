Salerno, via libera all’abbattimento dell’ex “Casa Musella”

Via libera all’abbattimento dell’ex “Casa Musella” situata in via Porto 33 a Salerno. Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata ha firmato, infatti, un’apposita delibera che prevede la demolizione dello storico fabbricato in muratura – di proprietà dell’Autorità Portuale - di due piani fuori terra e solai con struttura portante il legno, che è ormai in disuso e fu già dichiarato dalla soppressa Autorità Portuale di Salerno come “inutilizzabile”.

L'abbandono

Nel corso degli anni la struttura è stata fortemente danneggiata a causa dell’umidità, dell’intemperie e dall’usura che hanno comportato ad una condizione di degrado degli infissi, pareti, solai e impianti oltre alla presenza del parziale crollo della copertura a falde. Di qui la decisione di procedere con l’abbattimento.