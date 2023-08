Battipaglia, abbattuto il cedro in via Aldo Moro

È stato abbattuto questa mattina il cedro ubicato in Piazza Aldo Moro a Battipaglia. Il cedro in questione, come accertato dalla perizia tecnica, risultava essere in pericolo.

Le parole della sindaca

"I cedri hanno sofferto molto in fase di realizzazione della piazza" ha spiegato la sindaca, Cecilia Francese. "Il caldo - ha aggiunto - crea degli emobli interni che portano all'interruzione della linfa. Per questo si è deciso di abbattere immediatamente l'albero, perché morto e quindi pericoloso per la comunità". Al posto del cedro verrà piantato un nuovo albero.