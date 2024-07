"Aveva il carburatore che non andava bene, l'abbiamo ricoverata!": ambulanze usate per trasportare moto a Battipaglia

"Usi e Abusi dei mezzi di soccorso": lo denuncia il gruppo Nessuno tocchi Ippocrate che ha pubblicato un video apparso sulla pagina Facebook di una concessionaria di motociclette di Battipaglia.

"Ancora una volta una ambulanza usata per scopi non di ufficio, ricordiamo a tutti che la Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 16092/2012 ha ben chiarito che è vietato l’Uso dell'ambulanza a scopi personali. - scrive "Nessuno tocchi Ippocrate" - Ancora più grave è vedere in suddetto filmato 2 soccorritori in divisa 118 che aiutano a scaricare il motoveicolo. Il mezzo di soccorso porta l’effige della Croce gialla”. Accertamenti in corso, dunque, per far chiarezza sul grave accaduto.