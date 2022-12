Abusi edilizi e irregolarità: il bilancio dei carabinieri forestali nel salernitano

In provincia di Salerno i militari del Gruppo Carabinieri Forestale, nel corso di questo anno, hanno effettuato oltre 1.700 controlli in materia di polizia idraulica e controlli sul rispetto del vincolo idrogeologico, accertando 196 illeciti amministrativi, 26 illeciti penali e contestato sanzioni amministrative per oltre 93mila euro. Nell’azione di contrasto all’abusivismo edilizio, i reparti dell’Arma Forestale hanno effettuato 300 controlli e rilevato più di 40 illeciti penali.

La mission

Il Comando Carabinieri Tutela Forestale e Parchi l’Arma Forestale, attraverso le proprie articolazioni territoriali, svolge una mirata attività di controllo sul rispetto della vincolistica idrogeologica e delle norme urbanistico-edilizie nel territorio collinare-montano.