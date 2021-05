Distruggono un bosco per realizzare un deposito: sequestro a San Gregorio

In azione i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Salerno, nell’ambito di controlli mirati alla tutela del territorio, in particolare di aree boscate, in località Murgi di San Gregorio Magno. I carabinieri hanno individuato un manufatto di recente realizzazione in un'area boscata dove era stata realizzato un deposito agricolo molto rifinito di circa 290 mq con annesso piazzale dell’estensione di 220 mq.

Le denunce

Dagli accertamenti, è emerso che le opere per un volume complessivo stimato in 1150 mc, erano state realizzate in assenza dei necessari titoli autorizzativi: permesso a costruire ed autorizzazione paesaggistica. I militari hanno, pertanto, posto sotto sequestro le opere abusive e denunciato i responsabili per abuso edilizio e mancanza di autorizzazione paesaggistica. Inoltre, la realizzazione delle opere ha comportato un cambio di destinazione d’uso del terreno in assenza della prescritta autorizzazione della Comunità Montana, come previsto dal Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale adottato dalla Regione e, pertanto, ai trasgressori è stata contestata una sanzione amministrativa per un importo di 300 euro.







Gallery