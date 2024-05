Abusivismo edilizio: sequestro a Capaccio, nuova denuncia per il proprietario

Nuovo caso di abusivismo edilizio a Capaccio Paestum: la Polizia Municipale, infatti, ha sequestrato alcune strutture realizzate a servizio di un fabbricato esistente in via Rodigliano, senza autorizzazione. Il titolare dell’immobile, già denunciato per abusivismo edilizio, aveva realizzato un terrazzamento, nuovi vani, seminterrati, pertinenze, parcheggi e un solaio, senza essere in possesso dei permessi previsti per legge.

Sigilli, dunque, alle opere, mentre il titolare dell’immobile è stato nuovamente denunciato.