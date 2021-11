Abusi edilizi a Castellabate: i controlli dei militari, scatta l'ordine di abbattimento

Nuovi abusi edilizi nel Parco del Cilento, a Castellabate. La Soprintendenza ha allertato i carabinieri del Parco dopo aver ricevuto delle segnalazioni relative ad interventi edilizi in località San Marco, sulla base di autorizzazioni degli anni scorsi.

Le verifiche

I carabinieri hanno verificato che era stato realizzato un locale seminterrato chiuso su tutti i lati e dei pilastri in calcestruzzo per un solaio. Le opere sarebbero state realizzate difformemente all’autorizzazione che prevedeva la sola tettoia a seguito di istanza di condono edilizio. Per le altre opere, invece, è scattato l’ordine di abbattimento, con il ripristino dei luoghi.