Abusi edilizi nel parco del Cilento: strada non autorizzata a Castellabate, il blitz

Abusi edilizi nel territorio del Parco Nazionale del Cilento: carabinieri in azione, in particolare, a Castellabate, in località Cenito. Come emerso a seguito degli accertamenti, nella zona era stata realizzato un tracciato viario di 260 metri per circa 4 metri di larghezza, senza alcun nulla osta da parte dell’Ente Parco.

Il blitz

Gli abusi sono stati registrati lungo la costa tra Punta Tresino e Ripe Rosse e in un sito di interesse comunitario. Dunque, il direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Romano Gregorio, e il responsabile del controllo abusivismo dell’Ente, Angelo Ruocco, hanno disposto l’ordine di ripristino dei luoghi. Qualora non dovesse avvenire, scatterà la procedura in danno dei proprietari.