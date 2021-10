Abusi nel Parco Nazionale del Cilento: scattano sequestri e denunce

Abusi edilizi nel Parco Nazionale del Cilento: i carabinieri forestali hanno eseguito cinque sequestri tra Centola e Montecorice, negli ultimi giorni.

La denuncia

Ad essere segnalate all'autorità giudiziaria, 8 persone, per alcuni immobili in corso di realizzazione a Palinuro e Montecorice, privi di ogni autorizzazione. Per i responsabili, dunque, è scattata la denuncia.