Abusi edilizi ad Eboli: tre denunce e un sequestro, il blitz dei carabinieri

Lotta all’abuso edilizio ad Eboli: i carabinieri hanno denunciato 3 persone, rispettivamente di 75, 42 e 32 anni dopo aver appurato l'assenza di permessi per dei lavori eseguiti su un fabbricato.

Le indagini

Monitorando un cantiere in località Campolongo, dove erano in corso attività edilizie per la modifica di un manufatto esistente, privo di titolo edilizio, è emerso che le opere erano state realizzate in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L’area, di circa 1000mq, è stata sequestrata.