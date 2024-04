Costruisce una casa abusiva ad Ispani: denunciato, scattano i sigilli

In azione, i carabinieri di Vibonati che hanno individuato un’abitazione in costruzione abusiva. I militari si sono recati in zona Pinturella della frazione di Ispani, con i tecnici comunali, constatando come l’immobile fosse privo di qualsiasi autorizzazione.

La denuncia

Sigilli, dunque, da parte dei carabinieri e il proprietario è stato denunciato per abuso edilizio.