Abusi edilizi ad Ogliastro: il blitz dei carabinieri

In azione, i carabinieri di Castellabate: i militari hanno scovato abusi edilizi nella frazione di Ogliastro Marina. In particolare, scoperti una pavimentazione di forma irregolare in calcestruzzo armato di tipo industriale di un’area di circa 240 metri quadri per uno spessore variabile tra i 10 e i 25 centimetri, un muro di contenimento in calcestruzzo avente una lunghezza di circa 30 metri, altezza di circa 1 metri e spessore di circa 15 centimetri e un cancello metallico impiantato su pilastri in calcestruzzo.

La scoperta

Le opere sono state effettuate in assenza di nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in un’area inserita nella zona D e Zona di Protezione Speciale denominata “Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse”. Mancava anche l'autorizzazione paesaggistica. Dunque, oltre alla sanzione prevista per i responsabili, sono stati disposti la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni.