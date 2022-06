Abusi edilizi a San Giovanni a Piro: scatta l'obbligo di demolizione

Abusi edilizi in località Ciolandrea di San Giovanni a Piro: sono entrati in azione i Forestali. Riscontrata la realizzazione in un fondo privato di una recinzione composta da pali di castagno e rete metallica e un’altra recinzione con rete e paletti metallici e un cancello in ferro.

Il provvedimento

Tali opere, prive di autorizzazione, sono state realizzate in un’area del Parco, parzialmente nella zona di protezione speciale “Fasce interne di Costa degli Infreschi e della Masseta”. Per i proprietari, è scattato l’obbligo di demolizione entro 90 giorni dalla contestazioni. Il monitoraggio continua.