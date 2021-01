Abuso edilizio a Sapri: denunciati tre cittadini. Pusher nei guai per droga

Si tratta della proprietaria della struttura, del direttore dei lavori e della ditta esecutrice. Il blitz è scattato in località Timpone

Tre cittadini sono stati denunciati dai carabinieri di Sapri per la realizzazione di un manufatto abusivo realizzato in difformità del progetto originario, posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Si tratta della proprietaria della struttura, del direttore dei lavori e della ditta esecutrice. Il blitz è scattato in località Timpone.

I controlli

Sempre oggi, il Nucleo Cinofili di Sarno ha effettuato tre perquisizioni domiciliari. Una delle tre persone sottoposto a controllo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso con un quantitativo di hashish. Per questo è stato chiesto alla Procura un aggravamento della misura restrittiva.