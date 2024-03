In azione, i carabinieri di Capaccio Scalo che hanno sequestrato un noto agriturismo, per via di alcune difformità emerse nel corso di un controllo. La struttura, infatti, si trova a pochi metri dall’area archeologica di Paestum ed è vincolata ai permessi della Soprintendenza.

Denunciata la titolare dell'agriturismo, dunque, per violazioni del Testo Unico sull’Edilizia.