Abusi edilizi a Castellabate: demolizione non eseguita, l'Ente Parco acquisisce l'area

Non sono state demolite le opere realizzate senza il necessario nulla osta dell’Ente Parco, in un’area ricadente nella zona C1 della perimetrazione definitiva del Parco stesso che, dunque, ha acquisito l’area al proprio patrimonio. A seguito delle indagini dei carabinieri Parco della stazione di Castellabate, erano stati scoperti abusi in località Cenito, quali muri in cemento armato, un cancello carrabile e pedonale posizionato lungo il lato sud/est, un cancello scorrevole in ferro e pavimentazione in calcestruzzo.

Mai eseguita, dunque, la demolizione già disposta il 20 aprile: il Parco ha, dunque, stabilito l’acquisizione al patrimonio dell’area di circa tremila metri quadrati.