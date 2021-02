Abusivismo edilizio: denunce e sequestri tra Ravello e Tramonti

I carabinieri hanno denunciato nove persone per la normativa specifica in materia di tutela del paesaggio e deturpamento di bellezze naturali

Nell’ultima settimana i carabinieri della Compagnia di Amalfi, guidati dal capitano Umberto D'Angelantonio, hanno denunciato nove persone per la normativa specifica in materia di tutela del paesaggio e deturpamento di bellezze naturali.

I controlli

A Ravello i militari hanno sequestrato due opere, in corso di realizzazione, consistenti in vari lavori di rifacimento di immobili destinati a depositi e resi abitazioni. In un'altra circostanza il sequestro è scattato per numerose lavorazioni di rifacimento del giardino e del relativo camminamento pedonale. A Tramonti, invece, gli uomini dell'Arma hanno sequestrato le coperture in acciaio realizzate senza permesso presso un distributore di carburante.