"Ci ha invitato a bere un drink, poi ha commesso abusi sessuali": indagini in Costiera

Presunti abusi sessuali in Costiera Amalfitana. Una turista ha raccontato di aver subito violenza da uno sconosciuto che, dopo aver invitato lei e la sua amica a casa per un drink, avrebbe abusato di una di loro, come riporta Il Vescovado. I fatti si sarebbero verificati alle prime luci di stamattina.

Gli accertamenti

Le due turiste si sarebbero rivolte ad una ragazza italiana che, dunque, ha allertato le forze dell'ordine. Ad intervenire, i carabinieri e il 118: l'uomo è stato fermato dai militari che hanno avviato le indagini del caso. Accertamenti in corso.