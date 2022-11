Abusi sessuali su una paziente: psichiatra di Salerno assolto dopo sette anni

Uno psichiatra salernitano è stato assolto, dopo sette anni, dall’accusa di aver abusato sessualmente di una paziente approfittando dello stato di sudditanza della donna. Ad emettere la sentenza, i giudici della prima sezione penale di Salerno che non hanno accolto la richiesta di condanna a 9 anni del pm nei suoi confronti.

La storia

Lo psichiatra si è sempre difeso dall’accusa ammettendo di aver avuto una relazione consenziente con la donna, moglie di un medico suo amico. E, come prova, durante le udienze ha portato anche alcuni messaggi che si erano scambiati durante la loro relazione clandestina. La difesa, inoltre, ha sempre sostenuto che ci si trovava di fronte ad una relazione sfociata in denuncia penale soltando quando il marito di lei ha scoperto tutto. Un rapporto che, d’altronde, non sarebbe stato viziato da uno stato di sudditanza psicologica perché iniziato dopo circa tre anni e mezzo dalla frequentazione per motivi professionali. Di qui la sentenza di assoluzione.