Abusava della cuginetta nel garage: condannato ragazzo di Bracigliano

E’ stato condannato a sei anni di reclusione un ragazzo di Bracigliano per violenza sessuale aggravata ai danni della cugina minorenne. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Nocera Inferiore.

La storia

A far partire le indagini della Procura, la denuncia presentata dalla madre della giovane. In particolare, il 27enne è accusato di aver abusato sessualmente più volte della minore, in un garage, la quale all’epoca dei fatti (2024-2015) aveva solo 12 anni. I giudici, oltre alla pena di sei anni, hanno stabilito che dovrà risarcire le parti civili anche per i danni morali e materiali.