Abusi edilizi e smaltimento illecito di rifiuti: sequestri e denunce in una ditta

I carabinieri forestali hanno effettuato una serie di controlli in un'attività situata nel territorio comunale di San Gregorio Magno

I carabinieri forestali di Buccino si sono recati nella contrada “Salvarola” in agro del comune di San Gregorio Magno per effettuare un sopralluogo presso una nota ditta di lavori edili.

Il blitz

Durante i controlli, la pattuglia ha riscontrato la presenza di un’area di circa 90 mq adibita a discarica di rifiuti speciali non pericolosi composti da residui di demolizioni edilizie, residui di demolizioni di manto stradale, materiali ceramici e pezzi di calcestruzzo armato. Il volume dei rifiuti rinvenuti ammontava a circa 37 mc.

Inoltre ha accertato che il piazzale “de quo” era stato realizzato attraverso un movimento di terreno in area sottoposta a vincolo idrogeologico in assenza del relativo titolo autorizzativo. Di conseguenza, i carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro il piazzale e deferito all’Autorità Giudiziaria i responsabili delle attività illecite per la realizzazione opere abusive) e lo smaltimento illecito di rifiuti): verbalizzata, infine, una sanzione amministrativa di 300 euro.