Abusivismi edilizi a Salerno città: il blitz della Polizia Municipale

Lotta all'abusivismo edilizio a Salerno città: a Sala Abbagnano, sono scattati i sigilli per un manufatto di circa 56 mq in alluminio e vetro, privo delle dovute autorizzazioni, in quanto era stato realizzato in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Le denunce

Sempre gli agenti, a Fratte, hanno sequestrato un appartamento di circa 80 mq per cambio di destinazione d’uso. Il locale, infatti inizialmente doveva essere un deposito, ma è stato trasformato in un'abitazione civile con annessi servizi. Denunciati il proprietario e il direttore dei lavori per violazione delle norme. Il monitoraggio della Polizia Municipale continua.