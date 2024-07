Abuso di alcol, soccorso un 16enne a Salerno: l'appello del Vopi

E’ ancora allarme alcol tra i minori. La scorsa notte, i sanitari del Vopi hanno soccorso, con un’ambulanza, un ragazzino di 16 anni che si era sentito male dopo aver ingerito alcol in uno dei locali della costa sud di Salerno.

“Cari lettori, benché la vendita e la distribuzione di alcolici sia vietata ai minori, molti ragazzi aggirano questo divieto e si procurano bottiglie di liquori che bevono nelle feste private o, in estate, all’aperto nei giardinetti. Probabilmente non è ancora abbastanza diffusa un’informazione corretta e oggettiva sui danni che l’alcol può provocare in organismi molto giovani e questo in parte spiega quegli interventi delle ambulanze durante i sabati sera. Dato che le bevande alcoliche si trovano facilmente in commercio, occorre parlarne in modo chiaro, semplice e non ideologico: dobbiamo pensare che i ragazzi ne fanno uso e che almeno provino a non farsi troppo male. Ma non è abbastanza: molti ragazzi e ragazze hanno voglia di provare sensazioni nuove ed eccessive, di sfidare sé stessi oltre i propri limiti, di sentirsi diversi da come sono normalmente, e si rivolgono alle sostanze. E non pochi di loro avvertono un oscuro senso di vuoto, che tentano di riempire con droghe e alcol. È su questo che devono essere aiutati a pensare e di cui hanno bisogno di parlare con gli adulti.

Atteggiamenti rigidamente proibizionistici, che non consentono neppure il dialogo, e che rivelano la grande paura degli adulti, servono a ben poco con gli adolescenti. È più necessario rafforzare in loro la consapevolezza di quanto riescono a restare sempre e comunque a contatto con sé stessi, con la propria mente e i propri pensieri, senza essere trascinati dal gioco degli altri e dall’eccitazione del momento. È meglio poter parlare con loro di come sia possibile dire di no quando si rischia di perdere la coerenza e la dignità personale: un gioco eccitante, ma che può rivelarsi pericoloso. Senza dimenticare la propria responsabilità di adulti: uno scarso controllo dei genitori su ciò che succede nelle feste, quando non la loro totale assenza, lasciando in casa gruppi di ragazzi in balia di sé stessi, diventa un’omissione colpevole”.