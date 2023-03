Abuso di ufficio e tentata concussione, a Battipaglia: un arresto

In azione, stamattina, la Guardia dì Finanza del Comando Provinciale di Salerno che ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal Gip il 28 febbraio, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di Franco Falcone, accusato di abuso di ufficio e tentata concussione. La vicenda trae origine dalla indagine per l’assegnazione dei posteggi fuori mercato nel Comune di Battipaglia, nella quale Falcone risultava già stato coinvolto. Il 16 giugno, era stata data esecuzione ad una analoga ordinanza per gli stessi fatti nei confronti di un consigliere comunale di Battipaglia (all’epoca dei fatti presidente del Consiglio Comunale), Francesco Falcone, omonimo e prossimo congiunto di Franco Falcone. Le indagini, eseguite dai Finanzieri della locale Tenenza, erano scaturite da un controllo effettuato nei confronti di un operatore commerciale itinerante, finalizzate ad accertare la regolare occupazione dell’area di suolo pubblico presso la quale esercitava l’attività. Gli episodi delittuosi oggetto di contestazione riguardavano il provvedimento concessorio relativo alla occupazione di suolo pubblico del posteggio fuori mercato sito nella via Belvedere, divenuto oggetto di contesa tra due privati cittadini, entrambi interessati a beneficiare della autorizzazione comunale per esercitare in tale zona attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande. In particolare, dagli accertamenti al compendio investigativo era stato possibile ipotizzare, allo stato degli atti, che un dirigente comunale, dietro pressioni esercitate dal consigliere, con un nuovo provvedimento amministrativo avesse concesso la stessa area (posteggio fuori mercato) al prossimo congiunto Franco Falcone, nonostante fosse stata presentata dall’imprenditore primo assegnatario richiesta di proroga della concessione avanzata e fossero stati disposti ripetuti controlli nei confronti del legittimo assegnatario della concessione, per indurlo ad abbandonare l'area assegnatagli. Tale ricostruzione è culminata con il provvedimento per Francesco Falcone, sottoposto a rito del giudizio immediato: il relativo procedimento è in corso.

Il fatto

In fase di udienza preliminare, intanto, il procedimento nei confronti degli altri indagati, tra cui due ufficiali della Polizia locale, di cui uno ora in pensione, due funzionari del Suap di Battipaglia e di Franco Falcone. Il provvedimento cautelare di oggi si fonda sull'ipotesi che Falcone sia responsabile di attività tese ad inquinare le prove del procedimento, ostacolando la libera deposizione di Francesco Siani, principale testimone dell'accusa a suo carico. E' emerso che pochi giorni, prima dell'udienza istruttoria, Falcone avrebbe percosso Siani per farlo desistere dal deporre. L'udienza dibattimentale a carico di Francesco Falcone non a caso si è svolta a porte chiuse dopo l'allontamento di Franco Falcone dall'aula. Inoltre Franco Falcone ha querelato Siani raccontando una versione opposta e dichiarandosi vittima di una presunta aggressione a mano armata da parte di Siani: tale ipotesi non è stata ritenuta veriteria dal giudice. Proseguono, dunque, gli accertamenti.