Emergenza sanitaria, il Comune di Pellezzano accessibile solo su appuntamento

I contagi da Covid-19 aumentano e così il Comune di Pellezzano corre ai ripari. Con effetto immediato e fino al 20 ottobre, l'accesso agli Uffici Comunali sarà consentito esclusivamente previo appuntamento. Per richiedere l'appuntamento, è necessario contattare i seguenti numeri o email:



-089568729 (Servizi demografici) anagrafe2@comune.pellezzano.sa.it;

-089568736 (Ufficio Tecnico - Urbanistica) ediliziaprivata@comune.pellezzano.sa.it;

-089568756 (Ufficio Tributi) ufficio.tributi@comune.pellezzano.sa.it;

-089566888 (Polizia Municipale) poliziamunicipale@comune.pellezzano.sa.it;

-089568745 (Servizi Sociali) servizisociali@comune.pellezzano.sa.it;

-089568730 (U.R.P.) ufficio.segreteria@comune.pellezzano.sa.it;

-089568716 (Ufficio Tecnico - Ambientale) g.barbarulo@comune.pellezzano.sa.it

L'accesso dell'utenza agli uffici comunali, così come sopra consentito, sarà consentito in ogni caso previa rilevazione della temperatura corporea e sarà gestito in modo tale da garantire il rispetto dell'obbligo di mascherina ed in modo da evitare assembramenti.

In ogni caso gli uffici incentivano la presentazione di istanze e/o pratiche per via telematica utilizzando il seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it.