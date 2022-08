Momenti di paura, ieri pomeriggio, ad Acciaroli (Pollica), nel Cilento, dove quattro persone hanno rischiato di annegare in mare.

L'intervento

Tempestivo l’intervento di due bagnini del Lido Giù Giò, che si sono tuffati tra le onde per metterle in salvo. Fortunatamente stanno bene. Per loro, dunque, solo tanto spavento.