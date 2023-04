Accoltellamento ad Agropoli: individuato il responsabile

Fermato il presunto responsabile dell'accoltellamento avvenuto ieri, in un'abitazione, ad Agropoli ai danni di un giovane straniero. I carabinieri, infatti, hanno individuato un uomo di 28 anni che, al culmine di una lite, avrebbe ferito il ventunenne, suo connazionale, al torace e agli arti inferiori.

La vittima, ricoverata all'ospedale di Vallo, non è in pericolo di vita. Accertamenti in corso.