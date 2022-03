"Non ci conosciamo, ma ci offri un passaggio?": al rifiuto, il giovane automobilista è stato accoltellato

Sarebbe stato accoltellato per aver negato un passaggio in auto ad uno sconosciuto: lunedì sera al Quadrivio di Campagna, come riporta La Città, un 19enne del posto sarebbe stato colpito alla gamba destra con un'arma da taglio, dopo una discussione.

Il fatto

Il fendente avrebbe raggiunto l’arteria femorale senza reciderla: pare che l’aggredito fosse in compagnia di un amico, quando i due sarebbero stati avvicinati da altri due ragazzi che avrebbero chiesto loro un passaggio in auto. Dopo il rifiuto, l’aggressore avrebbe afferrato un coltello ferendo il 19enne alla gamba. Necessario, per il malcapitato, l’intervento dei chirurghi vascolari dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Accertamenti in corso per individuare il colpevole.