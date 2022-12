Eboli, barista ferito ad un occhio con un'arma da taglio: caccia alla responsabile

Tensione ad Eboli, ieri sera, in un bar di viale Amendola. Una donna e un anziano avrebbero chiesto informazioni su una persona al titolare del locale che, tuttavia, non ha saputo fornire risposte. Così, la donna ha colpito al volto con una piccola arma da taglio il barista, ferendolo ad un occhio, per poi fuggire via.

Il fatto

Il malcapitato è stato condotto in ospedale dai sanitari del 118 per le cure del caso, mentre i carabinieri sono sulle tracce della responsabile dell'accoltellamento. Si indaga, per far chiarezza su quanto avvenuto.