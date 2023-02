Accoltellamento nella movida, a Cava: due giovani in ospedale

Sangue nella movida, la scorsa notte, nel salernitano. Due giovani di 18 e 19 anni, infatti, sono stati accoltellati in piazza San Francesco, a Cava de' Tirreni: nessuno dei due fortunatamente è in pericolo di vita, ma entrambi sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere, intorno all'1.

Il fatto

Il 19enne di Nocera Superiore è stato colpito con un'arma da taglio alla schiena, mentre il 18enne di Mercato San Severino è stato ferito al torace e al braccio ed è ricoverato in prognosi riservata.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri, per far luce sul fatto: preziose, saranno le immagini della videosorveglianza della zona. Non si conoscono, al momento, i dettagli e i motivi dell'accoltellamento.