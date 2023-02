Litigano vicino ad una scuola, spunta un coltello: 60enne in ospedale

Tensione a Velina di Castelnuovo Cilento: nel corso di una lite sorta per futili motivi, stamattina, un uomo di Vallo della Lucania è stato accoltellato da un sessantenne del posto, poco distante da una scuola. Durante l'accesa discussione, è spuntato fuori il coltello: sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto il ferito in ospedale per le cure del caso.

Le indagini

Fermato, dunque, il responsabile dell'accoltellamento: accertamenti in corso da parte dei carabinieri.