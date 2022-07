Ragazzo accoltellato a Mercatello: arrestato l'aggressore

Questa mattina la squadra mobile di Salerno ha arrestato a Roma un salernitano accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi oltre al reato di atti persecutori. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura di Salerno.

Il fatto

Le indagini traggono origine dall'accoltellamento di un 20enne venuto lo scorso 3 luglio in uno stabilimento balneare della zona orientale di Salerno. Stando agli inquirenti l'arrestato avrebbe aggredito il giovane perché fidanzato da qualche tempo con la sua ex. Un rapporto che il presunto accoltellatore non tollerava tanto da rendersi protagonista anche di atti persecutori nei confronti della ragazza.