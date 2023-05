Accoltella un passante nei pressi della stazione metro: arrestato

Attimi di paura ieri sera intorno alle 21 nei pressi della stazione metro di Pastena in via Rocco Cocchia. Un uomo ha accoltellato un passante ferendolo in maniera grave in varie parti del corpo.

L'arresto

L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri, allertati dai residenti e giunti sul posto in pochi minuti. Il ferito, invece, è stato trasportato presso l'ospedale San giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.