Sangue in strada: accoltellamento a Pastena, si indaga

Dramma a Salerno, in questo pomeriggio: per cause da accertare, un uomo è stato accoltellato a Pastena. Il malcapitato è stato trasportato dai sanitari del 118 al Ruggi, pare con un polmone perforato, secondo quanto riporta Zerottonove.

Indagano, intanto, le forze dell'ordine, per ricostruire il fatto e risalire all'autore dell'accoltellamento.