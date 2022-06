Accoltellamento al bar, lo sfogo della titolare: "Getto la spugna: Pontecagnano è marcia"

"Mi avete rovinato la vita". È un grido di dolore quello di Rosa Cerrato, titolare del locale "F.Society" di Pontecagnano Faiano, dove ieri si è verificato l'accoltellamento di un 20enne. "Non ho mai fatto del male a nessuno - scrive su Instagram - e non meritavo tutto questo. F.Society chiuderà per colpa di due persone vergognose che andavano fermate per tempo. Getto la spugna".

"Non ne posso più"

"Oltre che un cliente - prosegue Rosa Cerrato - un mio amico è stato accoltellato davanti al mio locale. Un locale in cui si beve, si gioca e ci si diverte. Non ho neanche il coraggio di rientrarci. Il mio divano è pieno di sangue. Il divano sul quale ho riso, giocato. Lo stesso divano sul quale, fino a cinque minuti prima, erano seduti clienti a bere il loro cocktail". Di qui l'affondo: "Pontecagnano è marcia. Mi dispiace per chi teneva al mio locale, ma non ne posso più".