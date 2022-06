Scende dal bus e viene accoltellata: ferita una giovane a Calvanico

Sarebbe stata avvicinata dal suo ex, subito dopo essere scesa dal bus, per essere colpita da diverse coltellate. Dramma a lungo la provinciale di Calvanico, ieri: come riporta La Città, la ragazza rumena di 28 anni, madre di due figli, ospitata nel centro per ragazze madri di Castiglione del Genovesi, è stata ferita da diversi fendenti.

I soccorsi

La donna è stata soccorsa dai sanitari: non gravi, le sue condizioni. Indagano, intanto, i carabinieri, per rintracciare il suo aggressore.