Lite davanti ad un bar ad Eboli: accoltellato un battipagliese

Dramma sfiorato, nella notte di venerdì, ad Eboli, dove un giovane battipagliese è stato accoltellato alla gamba davanti a un bar. A seguito di un'accesa discussione con diverse persone, è spuntato un coltello.

Il fatto

Il ferito si è recato sanguinante presso l'ospedale di Battipaglia, per le cure del caso. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare il responsabile dell'accoltellamento.