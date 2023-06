Un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato accoltellato in piazza Pezzullo ad Eboli. Il caso si inserirebbe nella lotta fra per la conquista delle aree di spaccio sul territorio.

L'accoltellamento

Il ferito è stato trasferito in ospedale, dove è stato accertato che il colpo subito non ha intaccato gli organi interni. L'uomo ne avrà per 7 giorni. L'accoltellamento sarebbe arrivato al culmine di una lite. Indagano i carabinieri.