Accoltella un uomo durante una lite: attimi di paura sul lungomare di Salerno

Pomeriggio di tensione sul lungomare di Salerno, dove una lite tra due persone è sfociata in un accoltellamento. Per cause ancora in corso di accertamento, uno dei due coinvolti nella lite ha estratto un coltello ferendo l'altra persona alla nuca prima di fuggire.

L'intervento

I testimoni, visibilmente scossi, hanno rapidamente contattato le forze dell'ordine e i soccorsi. La Polizia di Stato è intervenuta prontamente mentre i volontari del 118 hanno prestato le prime cure al ferito, trasportato successivamente all'ospedale "Ruggi". Fortunatamente, le condizioni della vittima non sono gravi. Nel frattempo, gli agenti hanno avviato le ricerche dell'aggressore, riuscendo a localizzarlo e a fermarlo poco dopo. È emerso che l'uomo aveva rubato dei coltelli da un negozio poco prima dell'incidente, utilizzando uno di questi nel corso della lite. I coltelli sono stati recuperati e sequestrati. L'aggressore è ora in attesa di giudizio per rispondere delle accuse a suo carico.