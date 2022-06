Rigenerazione urbana di aree abbandonate: firmato l'accordo tra Comune di Fisciano e Profagri

Questa mattina, presso la Sala Conferenze di Palazzo di Città a Fisciano, il Comune e l’Istituto Profagri Salerno hanno siglato un protocollo d’intesa ed illustrato il progetto che sancisce una collaborazione sinergica sulle politiche ambientali e giovanili ed in particolare garantirà alla frazione Nocelleto la realizzazione del progetto “La Pensilina”.

I dettagli

Il progetto intende favorire iniziative popolari, di laboratori creativi, la creazione di orti urbani e di aree attrezzate per realizzare una rigenerazione urbana di spazi ed aree, ad oggi abbandonate, presenti nel quartiere. Tali aree diventeranno un luogo innovativo e sperimentale e grazie alla collaborazione con il Profagri, sarà possibile organizzare attività pratiche e giornate a tema, che permetteranno il trasferimento delle conoscenze acquisite nell’agricoltura da parte degli studenti agli abitanti del quartiere. Un’iniziativa che si prefigge di perseguire un obiettivo di sostenibilità ambientale, di riciclo di materiali e di recupero di antiche tradizioni contadine ed artigiane.

I commenti

Ad aprire la conferenza stampa il sindaco Vincenzo Sessa che ha dichiarato: “Stamattina firmiamo una convenzione con l’Istituto Profagri di Salerno per l’utilizzo di un terreno di 2mila metri situato in località Nocelleto con lo scopo di riqualificare uno spazio che in questo momento è abbandonato. Cerchiamo di mettere in campo iniziative, sempre facendo rete, che possano contribuire a migliorare il territorio del nostro Comune”. Il dirigente scolastico del Profagri Alessandro Turchi ha aggiunto: "Il Profagri di Salerno da alcuni ha sede anche a Fisciano, lavora molto bene, in un territorio che ha vocazione anche culturale considerando i legami e la vicinanza con l'Universita?. Sono contento di siglare questo protocollo che rappresenta un ulteriore consolidamento del rapporto con l'Amministrazione che funziona ormai da 5 anni".