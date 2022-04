Patrimonio culturale di Salerno: firmato accordo tra Comune e Agenzia Regionale del Turismo

Questa mattina, presso il Palazzo di Città, è stato firmato ed ufficializzato l'accordo tra Comune di Salerno e Agenzia Regionale Campania Turismo per lo svolgimento in collaborazione di attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della città e della provincia di Salerno. Hanno sottoscritto il documento il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, accompagnato dall'assessore al turismo e al commercio Alessandro Ferrara, ed il direttore generale dell'Agenzia del Turismo Luigi Raia.

I dettagli

Il Comune di Salerno si impegna, tra le altre cose, a collaborare con l'Agenzia per le attività di supporto logistico, di informazione e di accoglienza turistica, compresa la fornitura e distribuzione di materiale turistico e promozionale; a concedere, in uso esclusivo all’Agenzia, locali comunali per il servizio di informazione ed assistenza ai turisti; a collaborare con l’Agenzia nell’organizzazione di eventi nazionali ed internazionali nel settore turistico e culturale, nonché nelle attività di raccolta di dati turistici di propria competenza. L'accordo prevede, inoltre, il coinvolgimento di istituti scolastici cittadini ad indirizzo turistico per lo svolgimento di attività di formazione scuola-lavoro.